Саша Обрадович останется в «Монако» на следующий сезон

Главный тренер Саша Обрадович продолжит руководить командой в следующем сезоне.

«После большого успеха в этом году и попадания в плей-офф Евролиги Саша Обрадович останется главным тренером «Монако» в сезоне 22-23!» – написал агент специалиста Мишко Разнатович в своем твиттер-аккаунте.

Обрадович возглавил «Монако» в декабре 2021 года. Команда с показателями 14-13 находится на седьмом месте в Евролиге.

В нынешнем сезоне клуб также претендует на победу в чемпионате Франции.

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