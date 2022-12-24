Эргин Атаман не исключил уход Акилле Полонары из «Анадолу Эфеса»

Главный тренер « » отреагировал на слух о возможном уходе форварда Акилле Полонары из команды.

Сообщалось, что итальянец может стать игроком « ».

«К сожалению, мы не смогли добиться желаемой продуктивности от , поэтому не используем его в матчах национального чемпионата из-за лимита на иностранных игроков. Эта ситуация вызвала недовольство Акилле. Поэтому его менеджер связался с нами и заявил, что есть клубы, которые хотят видеть его у себя.

Он, конечно, хороший игрок. В Евролиге через две недели откроется недельное трансферное окно, и мы сказали, что можем обсудить этот вопрос, если будут выполнены соответствующие условия. Если Полонара уйдет, у нас есть альтернатива, даже несколько», – заявил Атаман.

В матчах Евролиги итальянец проводит на площадке в среднем 11,7 минуты, в чемпионате Турции он принял участие лишь в трех встречах.

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