Эргин Атаман не исключил уход Акилле Полонары из «Анадолу Эфеса»
Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман отреагировал на слух о возможном уходе форварда Акилле Полонары из команды.
Сообщалось, что итальянец может стать игроком «Виртуса».
«К сожалению, мы не смогли добиться желаемой продуктивности от Акилле Полонары, поэтому не используем его в матчах национального чемпионата из-за лимита на иностранных игроков. Эта ситуация вызвала недовольство Акилле. Поэтому его менеджер связался с нами и заявил, что есть клубы, которые хотят видеть его у себя.
Он, конечно, хороший игрок. В Евролиге через две недели откроется недельное трансферное окно, и мы сказали, что можем обсудить этот вопрос, если будут выполнены соответствующие условия. Если Полонара уйдет, у нас есть альтернатива, даже несколько», – заявил Атаман.
В матчах Евролиги итальянец проводит на площадке в среднем 11,7 минуты, в чемпионате Турции он принял участие лишь в трех встречах.
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