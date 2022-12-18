Эргин Атаман: «Я очень плохой тренер, мы не сможем выиграть Евролигу в нынешнем сезоне»

Главный тренер « » саркастично высказался после поражения от « » (79:82) в .

«Хочу сказать, что этот розыгрыш Евролиги очень сложный, каждая встреча похожа на финал. Когда мы побеждали в важных матчах, наши игроки были идеальными. Когда мы проигрывали, это моя ответственность.

Я очень плохой тренер. Не знаю, как организовать команду. Так что вина за это поражение на мне. Я очень плохой тренер, поэтому не думаю, что мы сможем выиграть титул в нынешнем сезоне.

Как показывают результаты, любой может обыграть любого: «Барселона» проиграла дома, а затем выиграла в Монако, «Баскония» выиграла два матча в Стамбуле на этой неделе. В этом турнире очень равные команды.

Не знаю, кто станет чемпионом, но я уверен, что мы не сможем этого сделать, потому что я очень плохой тренер. Посмотрим. Сейчас я очень нервничаю по некоторым причинам, о которых не могу говорить. Я злюсь не на себя, а на ситуацию», – заявил Атаман.

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