Джо Цай – о победном броске Кайри: «Пересмотрел этот момент 100 раз»
Владелец «Бруклина» Джозеф Цай был впечатлен победным броском Кайри Ирвинга в матче против «Торонто», который состоялся в пятницу.
«Сегодня утром я проснулся и пересмотрел этот момент 100 раз», – написал Цай в соцсетях.
Ранее бизнесмен публично осуждал Ирвинга за продвижение документального фильма антисемитского содержания. Звездный баскетболист пропустил 8 матчей и принял участие в нескольких воспитательных беседах, прежде чем вернулся на площадку.
Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в современном баскетболе
3 комментария