Джо Цай – о победном броске Кайри: «Пересмотрел этот момент 100 раз»

Владелец « » Джозеф Цай был впечатлен победным броском в матче против « », который состоялся в пятницу.

«Сегодня утром я проснулся и пересмотрел этот момент 100 раз», – написал Цай в соцсетях.

Ранее бизнесмен публично осуждал Ирвинга за продвижение документального фильма антисемитского содержания. Звездный баскетболист пропустил 8 матчей и принял участие в нескольких воспитательных беседах, прежде чем вернулся на площадку.

Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в современном баскетболе