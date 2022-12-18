Джо Цай – о победном броске Кайри: «Пересмотрел этот момент 100 раз»

Теги Бруклин Торонто НБА видео Кайри Ирвинг соцсети Джозеф Цай Баскетбол

Владелец «Бруклина» Джозеф Цай был впечатлен победным броском Кайри Ирвинга в матче против «Торонто», который состоялся в пятницу.

«Сегодня утром я проснулся и пересмотрел этот момент 100 раз», – написал Цай в соцсетях.

Ранее бизнесмен публично осуждал Ирвинга за продвижение документального фильма антисемитского содержания. Звездный баскетболист пропустил 8 матчей и принял участие в нескольких воспитательных беседах, прежде чем вернулся на площадку.

Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в современном баскетболе

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3 комментария

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Tim Timson
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Ответ Abdulla
«Продвижение документального фильма антисемитского содержания прощено на 50%. Ещё один баззер и всё забудем!», – написал Цай в соцсетях.
Спортс серьезная лавочка и такого бы не написал никогда))
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кроссовер Айверсона
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Трудно поверить что это его первый баззер в карьере
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Abdulla
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«Продвижение документального фильма антисемитского содержания прощено на 50%. Ещё один баззер и всё забудем!», – написал Цай в соцсетях.
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