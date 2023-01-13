Бен Симмонс: «Мне нужно чаще брать на себя»

Теги Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

Защитник «Нетс» Бен Симмонс высказался после матча с «Селтикс» (98:109), в котором за 26 минут собрал 9 подборов и отдал 13 передач, но обошелся без набранных очков.

Бен стал 18-м игроком в истории лиги, который отдает за встречу 13 и более передач, но не набирает при этом ни одного очка.

«Возможно, я перестарался в том, что старался найти передачей кого-то из одноклубников. Наверное, мне нужно чаще брать на себя, решать самому, чего я сегодня не делал.

Надо быть напористым и агрессивным, понимая, что это именно то, что нужно команде. Я слишком часто отдавал мяч, а ведь способен играть иначе и знаю это. Мне нужно чаще идти под кольцо, набирать очки. И это тоже поможет моим товарищам по команде добиваться успеха», – заявил Симмонс.

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2 комментария

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4eLOVE4iK
Ну пойдет он под кольцо! На нем же можно смело фолить, процент штрафных ниже 50. помоему ему только на подборах в атаке надо работать ну и забегание на пустое кольцо, а так пусть лучше так и продолжает в первую очередь отдавать передачи, пользы больше будет.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Antony78
понял, что без набора очков сложно выиграть?
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