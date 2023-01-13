Бен Симмонс: «Мне нужно чаще брать на себя»

Защитник «Нетс» высказался после матча с «Селтикс» (98:109), в котором за 26 минут собрал 9 подборов и отдал 13 передач, но обошелся без набранных очков.

Бен стал 18-м игроком в истории лиги, который отдает за встречу 13 и более передач, но не набирает при этом ни одного очка.

«Возможно, я перестарался в том, что старался найти передачей кого-то из одноклубников. Наверное, мне нужно чаще брать на себя, решать самому, чего я сегодня не делал.

Надо быть напористым и агрессивным, понимая, что это именно то, что нужно команде. Я слишком часто отдавал мяч, а ведь способен играть иначе и знаю это. Мне нужно чаще идти под кольцо, набирать очки. И это тоже поможет моим товарищам по команде добиваться успеха», – заявил Симмонс.

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