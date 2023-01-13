Бен Симмонс в матче с «Селтикс» собрал 9 подборов и отдал 13 передач, но обошелся без набранных очков
Защитник «Бруклина» Бен Симмонс выдал нестандартную статистическую линейку в матче с «Селтикс» (98:109).
Бен собрал 9 подборов и отдал 13 результативных передач, но обошелся при этом без набранных очков.
За 26 минут австралиец смазал все 3 попытки с игры.
Средняя результативность Симмонса в сезоне НБА – 7,5 очка за игру.
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