Бен Симмонс в матче с «Селтикс» собрал 9 подборов и отдал 13 передач, но обошелся без набранных очков

Теги Бостон Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

Защитник «Бруклина» Бен Симмонс выдал нестандартную статистическую линейку в матче с «Селтикс» (98:109).

Бен собрал 9 подборов и отдал 13 результативных передач, но обошелся при этом без набранных очков.

За 26 минут австралиец смазал все 3 попытки с игры.

Средняя результативность Симмонса в сезоне НБА – 7,5 очка за игру.

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