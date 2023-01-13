Защитник « » выдал нестандартную статистическую линейку в матче с «Селтикс» (98:109).

Бен собрал 9 подборов и отдал 13 результативных передач, но обошелся при этом без набранных очков.

За 26 минут австралиец смазал все 3 попытки с игры.

Средняя результативность Симмонса в сезоне – 7,5 очка за игру.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много

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