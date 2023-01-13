Владислав Одиноков перешел из МБА в УНИКС на правах аренды

Теги переходы УНИКС Единая лига ВТБ МБА Владислав Одиноков Баскетбол

Легкий форвард Владислав Одиноков (22 года, 202 см) перешел из МБА в УНИКС на правах аренды.

Соглашение казанского клуба с россиянином рассчитано до конца сезона-22/23.

Одиноков – воспитанник «Химок», за команды клуба он выступал с 2015 по 2021 годы. В сезоне-20/21 новобранец УНИКСа дебютировал в Лиге ВТБ, а также принял участие в 7 матчах Евролиги, набрав по 11 очков в играх c мадридским «Реалом» и литовским «Жальгирисом».

Большую часть минувшего сезона форвард провел в московской МБА. В 25 встречах чемпионата Суперлиги-1 его средние показатели составили 9,9 очка и 3,2 подбора.

В марте прошлого года Одиноков перебрался в пермскую «Парму». Этим летом Владислав вернулся в МБА, сыграв за столичную команду в 15 матчах на первом этапе регулярного чемпионата (2,3 очка за игру).

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