Победный бросок Джастина Роберсона и постер-данк Винса Хантера – в топ-10 моментов тура Лиги ВТБ

Теги УНИКС видео Автодор Единая лига ВТБ Парма-Пари Винс Хантер МБА Джастин Роберсон Баскетбол

Единая лига ВТБ представила видеонарезку 10 лучших моментов прошедшего игрового тура (4-6 января).

На вершине рейтинга оказался победный трехочковый разыгрывающего «Пармы» Джастина Робинсона в матче против «Автодора» (95:94). На втором месте расположился мощный постер-данк в исполнении форварда УНИКСа Винса Хантера в игре с МБА (74:66).

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