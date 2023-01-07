Победный бросок Джастина Роберсона и постер-данк Винса Хантера – в топ-10 моментов тура Лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила видеонарезку 10 лучших моментов прошедшего игрового тура (4-6 января).
На вершине рейтинга оказался победный трехочковый разыгрывающего «Пармы» Джастина Робинсона в матче против «Автодора» (95:94). На втором месте расположился мощный постер-данк в исполнении форварда УНИКСа Винса Хантера в игре с МБА (74:66).
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