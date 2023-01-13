Серджо Скариоло – о матче с «Олимпиакосом»: «Не припоминаю таких серий судейских ошибок»

Главный тренер « » выразил недовольство судейской бригадой, которая обслуживала матч с « » (83:85).

В концовке игры судьи приняли несколько спорных решений, а также удалили с двумя техническими замечаниями.

«Тренеры и игроки допускают ошибки, то же самое с судьями. Особенно в последние минуты. Но я не припоминаю таких серий судейских ошибок, чтобы они имели такое значение. А ведь я уже не молод и обладаю определенным опытом.

Собираюсь все пересмотреть, но я все равно очень зол», – заявил итальянец.

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