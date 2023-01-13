Серджо Скариоло – о матче с «Олимпиакосом»: «Не припоминаю таких серий судейских ошибок»
Главный тренер «Виртуса» Серджо Скариоло выразил недовольство судейской бригадой, которая обслуживала матч Евролиги с «Олимпиакосом» (83:85).
В концовке игры судьи приняли несколько спорных решений, а также удалили Милоша Теодосича с двумя техническими замечаниями.
«Тренеры и игроки допускают ошибки, то же самое с судьями. Особенно в последние минуты. Но я не припоминаю таких серий судейских ошибок, чтобы они имели такое значение. А ведь я уже не молод и обладаю определенным опытом.
Собираюсь все пересмотреть, но я все равно очень зол», – заявил итальянец.
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