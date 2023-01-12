Евролига. «Црвена Звезда» – «Монако», «Виртус» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Олимпиакос Альба Црвена Звезда MTS Реал Виртус Бавария Монако Баскетбол

Сегодня в рамках 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся четыре матча.

Сербская «Црвена Звезда» примет «Монако», итальянский «Виртус» дома встретится с греческим «Олимпиакосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Фенербахче Беко Турция  –  Бавария Германия
Дата проведения
12 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Монако Монако
Дата проведения
12 января, 21.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Альба Германия  –  Реал Испания
Дата проведения
12 января, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Виртус Италия  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
12 января, 22.30, «Virtus Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Монако Франция – 12-6, Реал Испания – 12-6, Барселона Испания – 12-6, Баскония Испания – 11-7, Олимпиакос Греция – 11-7, Фенербахче Турция – 11-7, Маккаби Израиль – 10-7, Жальгирис – 10-8, Анадолу Эфес Турция – 9-9, Црвена Звезда Сербия – 9-9, Партизан Сербия – 8-10, Валенсия – 8-10, Виртус Италия – 7-10, Бавария Германия – 7-11, Виллербан Франция – 6-12, Милан Италия – 6-12, Панатинаикос Греция – 6-12, Альба Германия – 6-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

У Абдул-Джаббара камео в «Достать ножи». Его кинокарьера поражает: дрался с Брюсом Ли, сотрудничал с Деппом и пугал в клипе Linkin Park

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось

Канал Лазаря. Как греческий Гринч чуть не украл Новый год

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий