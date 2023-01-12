Евролига. «Црвена Звезда» – «Монако», «Виртус» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи

Сегодня в рамках 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся четыре матча.

Сербская «Црвена Звезда» примет «Монако», итальянский «Виртус» дома встретится с греческим «Олимпиакосом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако Франция – 12-6, Реал Испания – 12-6, Барселона Испания – 12-6, Баскония Испания – 11-7, Олимпиакос Греция – 11-7, Фенербахче Турция – 11-7, Маккаби Израиль – 10-7, Жальгирис – 10-8, Анадолу Эфес Турция – 9-9, Црвена Звезда Сербия – 9-9, Партизан Сербия – 8-10, Валенсия – 8-10, Виртус Италия – 7-10, Бавария Германия – 7-11, Виллербан Франция – 6-12, Милан Италия – 6-12, Панатинаикос Греция – 6-12, Альба Германия – 6-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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