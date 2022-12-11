Серджо Скариоло: «Александар Везенков – лучший тяжелый форвард в Европе»

Главный тренер после матче против (71:117) в Евролиге отдал должное .

«Сейчас он определенно лучший тяжелый форвард в Европе. Здесь даже нечего обсуждать. Вы знаете, как много хороших игроков в этом турнире. Во всей Европе на его позиции я не могу найти никого лучше, чем он. Против него сложно играть, но как фанату приятно наблюдать за его выступлением», – сказал Скариоло.

В нынешнем сезоне Евролиги Везенков набирает 19,8 очка, 7,7 подбора и 1,3 перехвата в среднем за матч при реализации 44,8% из-за дуги.

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