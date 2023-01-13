Судьи не зафиксировали нарушение при броске Брауна из «Лейкерс» на последних секундах 4-й четверти
Судьи не зафиксировали нарушение на форварде «Лейкерс» Трое Брауне во время дальнего броска на последних секундах четвертой четверти матча с «Мэверикс».
Лука Дончич сравнял счет (101:101) за 6,0 секунды до сирены, Браун своим броском мог принести «озерникам» победу, но промахнулся. На повторе видно, что мешавший ему Тим Хардуэй допустил контакт с атакующим игроком, но свистка не последовало.
«Лейкерс» проиграли во втором овертайме – 115:119.
Глава судейской бригады Джош Тивен после игры подтвердил, что фола не было.
«Хардуэй коснулся мяча в последний момент, а потом вступил в контакт с оппонентом ладонями. Это не является нарушением, судьями было принято правильное решение», – приводит слова Тивена официальный отчет НБА.
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🤬 Вот почему НБА необходимо ввести штрафы для судей. Они ПОЛНОСТЬЮ заруинили исход этой игры.