Судьи не зафиксировали нарушение на форварде «Лейкерс» во время дальнего броска на последних секундах четвертой четверти матча с «Мэверикс».

Лука Дончич сравнял счет (101:101) за 6,0 секунды до сирены, Браун своим броском мог принести «озерникам» победу, но промахнулся. На повторе видно, что мешавший ему допустил контакт с атакующим игроком, но свистка не последовало.

«Лейкерс» проиграли во втором овертайме – 115:119.

Глава судейской бригады Джош Тивен после игры подтвердил, что фола не было.

«Хардуэй коснулся мяча в последний момент, а потом вступил в контакт с оппонентом ладонями. Это не является нарушением, судьями было принято правильное решение», – приводит слова Тивена официальный отчет .

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