Судьи не зафиксировали нарушение при броске Брауна из «Лейкерс» на последних секундах 4-й четверти

Теги Даллас Лейкерс НБА видео судьи Джон Тивен Тим Хардуэй-младший Трой Браун Баскетбол

Судьи не зафиксировали нарушение на форварде «Лейкерс» Трое Брауне во время дальнего броска на последних секундах четвертой четверти матча с «Мэверикс».

Лука Дончич сравнял счет (101:101) за 6,0 секунды до сирены, Браун своим броском мог принести «озерникам» победу, но промахнулся. На повторе видно, что мешавший ему Тим Хардуэй допустил контакт с атакующим игроком, но свистка не последовало.

«Лейкерс» проиграли во втором овертайме – 115:119.

Глава судейской бригады Джош Тивен после игры подтвердил, что фола не было.

«Хардуэй коснулся мяча в последний момент, а потом вступил в контакт с оппонентом ладонями. Это не является нарушением, судьями было принято правильное решение», – приводит слова Тивена официальный отчет НБА.

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5 комментариев

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RAFA_EL
О,очередный фол,который не заметили судьи?Мусорная лига в своем стиле
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Director_1
А он был!
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Rolands Rivdiķis
Чистейщий фол!!!

🤬 Вот почему НБА необходимо ввести штрафы для судей. Они ПОЛНОСТЬЮ заруинили исход этой игры.
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RAMIK
Позорное судейство. Просто позорное.
+2
-2
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Sergio19882007
чистейщий фол)
+2
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