Леброн упустил возможность сравнять счет на последних секундах овертайма матча с «Далласом». У него 0 из 7 из-за дуги
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс упустил возможность сравнять счет на последних секундах второго овертайма матча с «Далласом» (115:119 2ОТ).
Джеймс бросал из-за дуги при счете 115:118 за 22,4 секунды до сирены, но промахнулся. «Мэверикс» забрали подбор и в итоге удержали преимущество.
38-летний Джеймс отыграл 47 минут, набрав 24 очка, 16 подборов, 9 передач и 2 перехвата.
Леброн реализовал 9 из 28 с игры, включая 0 из 7 с дальней дистанции.
А другого этот "самый разносторонний игрок в истории" и не умеет. Нафармил пару передач, получил по лысине пару раз под кольцом, швырнул пару кирпичей - обычный разносторонний вечер.
Нет ничего хуже чем престарелый фармер статы. Стучит этим мячем, замедляет игру, других игроков как будто бы и нет на площадке, пропали в зыбучих песках деда. У Мавс кроме Дончича какие то игроки держат мяч, куда то бегают, в позиционке набирают. В ЛАЛ походу запрещено что либо делать не после передачи Леброна. И там он либо даст, либо ловите подбор пацаны. Это отвратительный баскетбол.
Назовите мне еще хоть одного игрока из топ 20 алл тайм который хоть в какую то милисекунду своего пребывания на площадке показывал отвратительный баскетбол?
И потом еще кто то смеется когда Ван Ганди ностальгирует. Да они скоро по 70 очков в среднем будут Джордану приписывать. Просто посмотрите что происходит даже в этом отрезке. Можно просто абы как играть, творить какую то дичь и тебя никто не выгонит, не отправит в Д-лигу.
Ну, бывает, но трешка в этом сезоне вообще пропала..