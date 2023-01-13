Леброн упустил возможность сравнять счет на последних секундах овертайма матча с «Далласом». У него 0 из 7 из-за дуги

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА видео Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс упустил возможность сравнять счет на последних секундах второго овертайма матча с «Далласом» (115:119 2ОТ).

Джеймс бросал из-за дуги при счете 115:118 за 22,4 секунды до сирены, но промахнулся. «Мэверикс» забрали подбор и в итоге удержали преимущество.

38-летний Джеймс отыграл 47 минут, набрав 24 очка, 16 подборов, 9 передач и 2 перехвата.

Леброн реализовал 9 из 28 с игры, включая 0 из 7 с дальней дистанции.

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11 комментариев

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TurboMen
Это всё карма! Я говорил, нельзя было пропускать игру с Денвером, выпадает из игрового ритма когда команда на победной волне! Ну и что, наотдыхался, теперь получил почти 50 минут, вселенское равновесие, вот почти и отыграл как два матча, только за один...
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sasaicustoms
Ответ frenemy
Лука 4 подряд выиграл
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Cap!
Игрок без броска накидал кирпичей. Ну логично.
А другого этот "самый разносторонний игрок в истории" и не умеет. Нафармил пару передач, получил по лысине пару раз под кольцом, швырнул пару кирпичей - обычный разносторонний вечер.
Нет ничего хуже чем престарелый фармер статы. Стучит этим мячем, замедляет игру, других игроков как будто бы и нет на площадке, пропали в зыбучих песках деда. У Мавс кроме Дончича какие то игроки держат мяч, куда то бегают, в позиционке набирают. В ЛАЛ походу запрещено что либо делать не после передачи Леброна. И там он либо даст, либо ловите подбор пацаны. Это отвратительный баскетбол.
Назовите мне еще хоть одного игрока из топ 20 алл тайм который хоть в какую то милисекунду своего пребывания на площадке показывал отвратительный баскетбол?
И потом еще кто то смеется когда Ван Ганди ностальгирует. Да они скоро по 70 очков в среднем будут Джордану приписывать. Просто посмотрите что происходит даже в этом отрезке. Можно просто абы как играть, творить какую то дичь и тебя никто не выгонит, не отправит в Д-лигу.
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frenemy
Ответ sasaicustoms
По победам лидирует дед, у него 6. У Луки 4
Лука 4 подряд выиграл
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Stivi M.D.
Не пошла катка, не пошла, бывает, сегодня был Леброн через позор
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Goddemic
Даже без трёх для Леброна процент низкий. Но 47 минут в 38 лет - это многовато.Устал.
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sasaicustoms
Ответ DirkMavs
Уважение Брону, тащил как смог...выиграть у живой легенды в таком напряженном матче для Луки это реально круто.Интересно было бы узнать,кто в курсах с приходом в лигу Дончича сколько было очных встреч с Броном и кто на данный момент лидирует по победам скорее Лука наверное
По победам лидирует дед, у него 6. У Луки 4
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vzi
Позор
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Паскаль Шимбонда
Очень слабый матч провел.
Ну, бывает, но трешка в этом сезоне вообще пропала..
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DirkMavs
Уважение Брону, тащил как смог...выиграть у живой легенды в таком напряженном матче для Луки это реально круто.Интересно было бы узнать,кто в курсах с приходом в лигу Дончича сколько было очных встреч с Броном и кто на данный момент лидирует по победам скорее Лука наверное
+2
-4
-2
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carlitosway
одна из худших игр брона в этом сезоне, если не худшая
+8
-1
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