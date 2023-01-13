Звездный форвард «Лейкерс» упустил возможность сравнять счет на последних секундах второго овертайма матча с « » (115:119 2ОТ).

Джеймс бросал из-за дуги при счете 115:118 за 22,4 секунды до сирены, но промахнулся. «Мэверикс» забрали подбор и в итоге удержали преимущество.

38-летний Джеймс отыграл 47 минут, набрав 24 очка, 16 подборов, 9 передач и 2 перехвата.

Леброн реализовал 9 из 28 с игры, включая 0 из 7 с дальней дистанции.

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