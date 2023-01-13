Разыгрывающий «Лейкерс» продемонстрировал фирменный жест во время матча против «Мэверикс» (115:119 2ОТ).

Уэстбрук показал жест покачиванием ребенка после попадания с сопротивлением игрока « » .

На счету Расселла 28 очков, 7 подборов и 5 передач при 10 из 23 с игры за 40 минут со скамейки.

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