Расселл Уэстбрук показал жест с покачиванием ребенка после попадания с сопротивлением Франка Ниликины

Теги Даллас Лейкерс НБА видео Расселл Уэстбрук Франк Ниликина Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук продемонстрировал фирменный жест во время матча против «Мэверикс» (115:119 2ОТ).

Уэстбрук показал жест покачиванием ребенка после попадания с сопротивлением игрока «Далласа» Франка Ниликины.

На счету Расселла 28 очков, 7 подборов и 5 передач при 10 из 23 с игры за 40 минут со скамейки.

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5 комментариев

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Олег Обручев
Точно кто то подметил... в играх, где Расс начинает "качать кого-то", показывать "слишком маленький" Лейкерс всегда проигрывают
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Daff Rogers
Ответ Daff Rogers
ииииииии....команда опять проиграла)
а вы чего минусуете?) уже даже статистика есть, когда Расс ребёнка покачивает и она не утешительна: 1-8.
Вообще хз, что у этого дурачка в голове. В овертайме просто на ровном месте решает бортануть Дончича и получает фрегрант
+1
-5
-4
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Dedete
Спецом хочет проиграть ) зкб уже )
+4
-1
+3
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Валера, настало твое время...
Уэс когда начинает жесты показывать или ржать, это плачевно заканчивается для команды
+7
-1
+6
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Daff Rogers
ииииииии....команда опять проиграла)
+6
-2
+4
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