Звездный форвард «Лейкерс» был сильно недоволен судейским решением на последних минутах четвертой четверти матча с «Мэверикс» (115:119 2ОТ).

Джеймс был наказан персональным замечанием по итогам борьбы за отскочивший мяч с Кристианом Вудом.

38-летний баскетболист не мог поверить в решение арбитра и назвал того «слепым».

Джеймс отыграл 47 минут, набрав 24 очка, 16 подборов, 9 передач и 2 перехвата. Леброн реализовал 9 из 28 с игры, включая 0 из 7 с дальней дистанции.

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