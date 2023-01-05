Зоран Лукич: «Локо» четко показывает, что хочет улучшить свое турнирное положение»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич перед матчем против «Локомотива-Кубань» в Единой лиге ВТБ отметил важность кадровых перестановок у соперника.
«За последние три недели «Локомотив-Кубань» произвел несколько изменений в составе. Этими шагами они четко показывают, что хотят улучшить свое турнирное положение.
Что касается нас, мы отправились на выезд тем же составом, что играл против «Самары» и показал тогда качественный баскетбол. Если подойдем к этой игре так же ответственно, как тогда, будем внимательно относиться к каждой мелочи, тогда сможем рассчитывать на успех в Краснодаре», – заявил Лукич.
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