Зоран Лукич: «Локо» четко показывает, что хочет улучшить свое турнирное положение»

Теги Локомотив-Кубань БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич перед матчем против «Локомотива-Кубань» в Единой лиге ВТБ отметил важность кадровых перестановок у соперника.

«За последние три недели «Локомотив-Кубань» произвел несколько изменений в составе. Этими шагами они четко показывают, что хотят улучшить свое турнирное положение.

Что касается нас, мы отправились на выезд тем же составом, что играл против «Самары» и показал тогда качественный баскетбол. Если подойдем к этой игре так же ответственно, как тогда, будем внимательно относиться к каждой мелочи, тогда сможем рассчитывать на успех в Краснодаре», – заявил Лукич.

«Представляю мысли руководства: взяли Кузину – а она из-под кольца не попадает». Марина Баш – о возвращении в Россию

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий