Зоран Лукич: «Локо» четко показывает, что хочет улучшить свое турнирное положение»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» перед матчем против «Локомотива-Кубань» в лиге ВТБ отметил важность кадровых перестановок у соперника.

«За последние три недели « » произвел несколько изменений в составе. Этими шагами они четко показывают, что хотят улучшить свое турнирное положение.

Что касается нас, мы отправились на выезд тем же составом, что играл против «Самары» и показал тогда качественный баскетбол. Если подойдем к этой игре так же ответственно, как тогда, будем внимательно относиться к каждой мелочи, тогда сможем рассчитывать на успех в Краснодаре», – заявил Лукич.

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