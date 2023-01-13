Лука Дончич и Расселл Уэстбрук устроили перепалку после столкновения

Теги Даллас Лейкерс НБА видео Расселл Уэстбрук Лука Дончич Баскетбол

Звездные разыгрывающие Лука Дончич («Мэверикс») и Расселл Уэстбрук («Лейкерс») устроили небольшую перепалку после столкновения.

Уэстбрук жестко встретил Дончича плечом в плечо в овертайме матча между командами, после чего оказался на паркете. Словенец удержался на ногах и собирался выразить оппоненту недовольство его действиями, но игроков разняли.

Вскоре баскетболисты успокоились и пожали друг другу руки.

«Даллас» победил во втором овертайме – 119:115. На счету словенца 35 очков, 14 подборов и 13 передач, Расселл набрал 28 очков, 7 подборов и 5 передач.

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9 комментариев

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Kudim41
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Как можно было дать фол Беверли если он вообще не играл
Перепутал с кем-то прическа одинаковая
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Kudim41
Как можно было не увидеть удары вестбрука по Дончичу? Как можно было дать фол Хардуэю за лёгкое поглаживание Шрёдера? Как можно было не дать фол беверли за удар коленом в грудь Вуду!? Как можно было жать спорный, когда Леброн совершил прыжок с мячом?
Как можно было дать фол Беверли если он вообще не играл
0
-1
-1
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Kudim41
Ответ Sergio19882007
судьи сделали все,чтоб Лейкерс не выиграли) как можно было не увидеть фол при трехе под сирену основного времени???
Как можно было не увидеть удары вестбрука по Дончичу? Как можно было дать фол Хардуэю за лёгкое поглаживание Шрёдера?
Как можно было не дать фол беверли за удар коленом в грудь Вуду!?
Как можно было жать спорный, когда Леброн совершил прыжок с мячом?
+7
0
+7
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Light Yagami
Ответ Sergio19882007
судьи сделали все,чтоб Лейкерс не выиграли) как можно было не увидеть фол при трехе под сирену основного времени???
Как как, тотал горел у работяг!
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-2
-2
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Кирилл
Еще ж во втором ОТ Дончич шёл на ввод мяча после забитого ЛАЛ, а потом в него влетел Расс и снес на паркет )

В Уэстбрука вселился Беверли, видимо )
+1
-2
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Sergio19882007
судьи сделали все,чтоб Лейкерс не выиграли) как можно было не увидеть фол при трехе под сирену основного времени???
+2
-10
-8
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Rotick
Грязно, хотел вывести из себя Луку…От части получилось, два технических он смазал
+1
-1
0
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anton18578
Ответ Samostoyatelno
К Расу вопросов нету по игре сегодня, хорошо защищался против Дончича.
если это была защита, то вопросы есть
+8
-4
+4
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Samostoyatelno
К Расу вопросов нету по игре сегодня, хорошо защищался против Дончича.
+3
-9
-6
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