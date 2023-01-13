Звездные разыгрывающие («Мэверикс») и («Лейкерс») устроили небольшую перепалку после столкновения.

Уэстбрук жестко встретил Дончича плечом в плечо в овертайме матча между командами, после чего оказался на паркете. Словенец удержался на ногах и собирался выразить оппоненту недовольство его действиями, но игроков разняли.

Вскоре баскетболисты успокоились и пожали друг другу руки.

«Даллас» победил во втором овертайме – 119:115. На счету словенца 35 очков, 14 подборов и 13 передач, Расселл набрал 28 очков, 7 подборов и 5 передач.

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