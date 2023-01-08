«Лейкерс» впервые в сезоне одержали пять побед подряд

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Сакраменто НБА видео Расселл Уэстбрук Деннис Шредер Томас Брайант Баскетбол

«Лейкерс» в субботу одержали пятую победу подряд в матче против «Сакраменто» – 136:134.

Решающими стали два точных штрафных Денниса Шредера за 3,6 секунды до сирены.

У «озерников» впервые в сезоне 5-матчевая победная серия. В последних семи встречах калифорнийцы побеждали шесть раз.

«Лейкерс» последний раз выдавали подобную серию с 9 по 19 мая 2021 года, когда они взяли шесть матчей подряд, закрывая регулярный чемпионат сезона-20/21.

«Лейкерс» занимают 12-е место на Западе с результатом 19-21. В следующей игре команде Дарвина Хэма будет противостоять лидирующий в конференции «Денвер» (26-13).

На счету Леброна Джеймса в субботу 37 очков, 8 подборов и 7 передач, Томас Брайант набрал 29 очков и 14 подборов, Расселл Уэстбрук – 23 очка, 5 подборов и 15 передач.

10 самых заплюсованных постов года в баскетболе: величие Карри и «Голден Стэйт», монументальная летопись драфтов НБА

В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Свежий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Томас Брайант — один из главных виновников этой победной серии, играет крайне полезно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RAMIK
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Идущий к реке
Похоже нашли ротацию оптимальную, но очень тяжелые игры впереди. Что там по Дэвису, выйдет в середине января «погулять»?
Если так будет продолжаться,то думаю до февраля его трогать не будут.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rotick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Может тогда бровь на выход? Получить за него 2-3 нормального роливика + пики
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Станислав Шалковский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Леброну пора возвращать удалённый твит!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Они и в прошлом сезоне 5 раз подряд не выигрывали.
ЛАЛ не делали такой стрик с 9-19 мая 2021 года, когда они выиграли шесть подряд, закрывая регулярный сезон 2020-21, борясь за ПО.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Идущий к реке
Похоже нашли ротацию оптимальную, но очень тяжелые игры впереди. Что там по Дэвису, выйдет в середине января «погулять»?
Ротация неоптимальная, но Леброн, Расс. Шоёдер и Брайант набрали форму.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Идущий к реке
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Похоже нашли ротацию оптимальную, но очень тяжелые игры впереди. Что там по Дэвису, выйдет в середине января «погулять»?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий