«Лейкерс» впервые в сезоне одержали пять побед подряд
«Лейкерс» в субботу одержали пятую победу подряд в матче против «Сакраменто» – 136:134.
Решающими стали два точных штрафных Денниса Шредера за 3,6 секунды до сирены.
У «озерников» впервые в сезоне 5-матчевая победная серия. В последних семи встречах калифорнийцы побеждали шесть раз.
«Лейкерс» последний раз выдавали подобную серию с 9 по 19 мая 2021 года, когда они взяли шесть матчей подряд, закрывая регулярный чемпионат сезона-20/21.
«Лейкерс» занимают 12-е место на Западе с результатом 19-21. В следующей игре команде Дарвина Хэма будет противостоять лидирующий в конференции «Денвер» (26-13).
На счету Леброна Джеймса в субботу 37 очков, 8 подборов и 7 передач, Томас Брайант набрал 29 очков и 14 подборов, Расселл Уэстбрук – 23 очка, 5 подборов и 15 передач.
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ЛАЛ не делали такой стрик с 9-19 мая 2021 года, когда они выиграли шесть подряд, закрывая регулярный сезон 2020-21, борясь за ПО.