Саша Обрадович – самый высокооплачиваемый тренер чемпионата Франции. Получает 29 тысяч евро в месяц

Сербский тренер «Монако» Саша Обрадович назван самым высокооплачиваемым тренером чемпионата Франции. Согласно информации Basket Europe, специалист за 7 месяц работы получит 200000 евро, то есть 28571 евро в месяц.
Обрадович пришел в «Монако» в прошлом декабре. Он сменил на посту главного тренера Звездана Митровича.
Рейтинг зарплат тренеров французского чемпионата выглядит так:
1. Саша Обрадович («Монако») – 200000 евро
2. Лорен Ленам («Бурк») – 160000 евро
3. Ти Джей Паркер («Виллербан») – 150000 евро
4. Ненад Маркович («Дижон») – 140000 евро
5. Венсан Колле («Леваллуа») – 120000 евро
Еще девять тренеров получают как минимум 100000 евро за сезон.
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