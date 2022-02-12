Саша Обрадович – самый высокооплачиваемый тренер чемпионата Франции. Получает 29 тысяч евро в месяц

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Сербский тренер «Монако» Саша Обрадович назван самым высокооплачиваемым тренером чемпионата Франции. Согласно информации Basket Europe, специалист за 7 месяц работы получит 200000 евро, то есть 28571 евро в месяц.

Обрадович пришел в «Монако» в прошлом декабре. Он сменил на посту главного тренера Звездана Митровича.

Рейтинг зарплат тренеров французского чемпионата выглядит так:

1. Саша Обрадович («Монако») – 200000 евро

2. Лорен Ленам («Бурк») – 160000 евро

3. Ти Джей Паркер («Виллербан») – 150000 евро

4. Ненад Маркович («Дижон») – 140000 евро

5. Венсан Колле («Леваллуа») – 120000 евро

Еще девять тренеров получают как минимум 100000 евро за сезон.

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