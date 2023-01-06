Демаркус Казинс пройдет просмотр в «Лейкерс»

Четырехкратный участник Матча всех звезд на следующей неделе пройдет просмотр в « », сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

По словам источников, официальная дата еще не определена.

Казинс шесть дней в неделю тренируется в Лас-Вегасе. Свободный агент рассчитывает произвести впечатление на руководителей «Лейкерс» и заключить соглашение.

Краткосрочные контракты на 10 дней в НБА можно заключать с 5 января.

Сезон НБА стартовал, а многие известные игроки все еще без работы. Почему так вышло?