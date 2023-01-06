Демаркус Казинс пройдет просмотр в «Лейкерс»
Четырехкратный участник Матча всех звезд Демаркус Казинс на следующей неделе пройдет просмотр в «Лейкерс», сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.
По словам источников, официальная дата еще не определена.
Казинс шесть дней в неделю тренируется в Лас-Вегасе. Свободный агент рассчитывает произвести впечатление на руководителей «Лейкерс» и заключить соглашение.
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