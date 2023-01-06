Демаркус Казинс пройдет просмотр в «Лейкерс»

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Демаркус Казинс Баскетбол

Четырехкратный участник Матча всех звезд Демаркус Казинс на следующей неделе пройдет просмотр в «Лейкерс», сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

По словам источников, официальная дата еще не определена.

Казинс шесть дней в неделю тренируется в Лас-Вегасе. Свободный агент рассчитывает произвести впечатление на руководителей «Лейкерс» и заключить соглашение.

Краткосрочные контракты на 10 дней в НБА можно заключать с 5 января.

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3 комментария

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сейяр снайпер
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Как они с черепахой, ладят?)))
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Stan WarHammer
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Хороший временный вариант.
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Сергей Григорьев
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Нужно брать, пока Дэвис лечение проходит.
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