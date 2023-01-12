«Сакраменто» готов обменять Ришона Холмса

Теги возможные переходы Сакраменто НБА Ришон Холмс Баскетбол

«Сакраменто» выставил на рынок обменов центрового Ришона Холмса (29 лет, 208 см), сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

В межсезонье 2021 года Холмс подписал с «Кингз» четырехлетний контракт на 46 миллионов долларов.

В этом сезоне центровой выпал из ротации Майка Брауна. Холмс принял участие в 26 матчах, набирая в среднем 2,7 очка и 2,0 подбора за 9 минут на паркете.

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»

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1 комментарий

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paganism
Много команд может усилить
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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