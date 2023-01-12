Разыгрывающий « » Де’Аарон Фокс прокомментировал выход команды на 4-е место в Западной конференции после победной встречи с «Хьюстоном» (135:115).

«Мы понимаем, что у нас хорошая команда, но вместе с тем знаем, что можем быть намного лучше, чем сейчас.

Это хорошо. Я очень рад, что мы не располагаемся на более низком месте, но нам кажется, что мы можем быть лучше. Впереди еще долгий путь», – заявил Фокс.

«Кингз» имеют турнирный показатель 22-18. У идущего 3-м «Нового Орлеана» 25-17.

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