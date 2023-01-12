«Чикаго» не планирует обменивать Патрика Уильямса и Алекса Карузо

Теги возможные переходы Чикаго НБА Алекс Карузо Патрик Уильямс Баскетбол

Руководство «Чикаго» не планирует выставлять на рынок обменов форварда Патрика Уильямса (21 год, 201 см) и защитника Алекса Карузо (28 лет, 193 см), сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

«По-моему, они слишком долго держали Пэта Уильямса и обесценили его. Если они хотят встряхнуть свою команду, они могут очень выгодно обменять Карузо», – приводятся слова руководителя одного из клубов лиги.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

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1 комментарий

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Tim Timson
Двух лучших защитников команды скинуть.. и вперёд в шоу тайм)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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