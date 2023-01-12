«Чикаго» не планирует обменивать Патрика Уильямса и Алекса Карузо

Руководство «Чикаго» не планирует выставлять на рынок обменов форварда (21 год, 201 см) и защитника (28 лет, 193 см), сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

«По-моему, они слишком долго держали Пэта Уильямса и обесценили его. Если они хотят встряхнуть свою команду, они могут очень выгодно обменять Карузо», – приводятся слова руководителя одного из клубов лиги.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда