Хосе Альварадо получил технический за то, что показал пальцем на Люка Корнета после лэй-апа

Теги Бостон Новый Орлеан НБА видео Люк Корнет Хосе Альварадо Баскетбол

Разыгрывающий «Нового Орлеана» Хосе Альварадо во время матча против «Бостона» получил технический фол за то, что показал пальцем на Люка Корнета после лэй-апа.

Инцидент случился за 4 минуты до конца третьей четверти. Альварадо изящно обошел Корнета и исполнил лэй-ап в проходе, после чего показал пальцем на соперника. Судья немедленно отреагировал, показав технический.

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2 комментария

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Tim Timson
Не показал а стрельнул может?)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
Ну это уж вообще судейский маразм.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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