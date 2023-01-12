Хосе Альварадо получил технический за то, что показал пальцем на Люка Корнета после лэй-апа

Разыгрывающий «Нового Орлеана» Хосе Альварадо во время матча против «Бостона» получил технический фол за то, что показал пальцем на Люка Корнета после лэй-апа.

Инцидент случился за 4 минуты до конца третьей четверти. Альварадо изящно обошел Корнета и исполнил лэй-ап в проходе, после чего показал пальцем на соперника. Судья немедленно отреагировал, показав технический.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много