Форвард «Нового Орлеана» решил порадовать зрителей данком на 360 градусов под занавес матча с .

Уильямсон поставил сверху без сопротивления при «+9» за 1,9 секунды до сирены. Эпизод вызвал недовольство у игроков «Санз», так как в подобных ситуациях в баскетболе обычно перестают играть и ждут, когда закончится время.

В итоге на площадке началась потасовка с участием баскетболистов и тренеров.

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