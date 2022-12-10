Данк Зайона на 360 при «+9» за 1,9 секунды до конца матча с «Финиксом» привел к потасовке

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Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон решил порадовать зрителей данком на 360 градусов под занавес матча с «Финиксом».

Уильямсон поставил сверху без сопротивления при «+9» за 1,9 секунды до сирены. Эпизод вызвал недовольство у игроков «Санз», так как в подобных ситуациях в баскетболе обычно перестают играть и ждут, когда закончится время.

В итоге на площадке началась потасовка с участием баскетболистов и тренеров.

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