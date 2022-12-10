Брэндон Ингрэм – о победе над «Санз»: «Не играйтесь с нами, черт возьми»

Форвард «Нового Орлеана» после победы его команды над (128:117) оставил сообщение в соцсетях.

«Не играйтесь с нами, черт возьми», – написал Ингрэм под фото своих одноклубников и Наджи Маршалла. Сам форвард пропустил матч против «Санз» из-за травмы.

В концовке игры данк привел к потасовке между командами. «Пеликанс» одержали шестую победу подряд и лидируют в Западной конференции (17-8). В плей-офф-2022 они уступили «Финиксу» (2-4) в первом раунде.

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