Брэндон Ингрэм – о победе над «Санз»: «Не играйтесь с нами, черт возьми»
Форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм после победы его команды над «Финиксом» (128:117) оставил сообщение в соцсетях.
«Не играйтесь с нами, черт возьми», – написал Ингрэм под фото своих одноклубников Хосе Альварадо и Наджи Маршалла. Сам форвард пропустил матч против «Санз» из-за травмы.
В концовке игры данк Зайона Уильямсона привел к потасовке между командами. «Пеликанс» одержали шестую победу подряд и лидируют в Западной конференции (17-8). В плей-офф-2022 они уступили «Финиксу» (2-4) в первом раунде.
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