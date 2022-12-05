«Наш Икс-фактор». Игроки «Пеликанс» облили Хосе Альварадо водой после матча, в котором он набрал 38 очков

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Разыгрывающий «Нового Орлеана» Хосе Альварадо провел самый результативный матч в карьере.

Альварадо набрал 38 очков в игре против «Денвера» (121:106). Он реализовал 8 дальних бросков (из 11), что также является его персональным рекордом.

Баскетболисты «Пеликанс» облили Хосе водой во время послематчевого интервью.

«Все прекрасно видят, как Хосе добавляет нашей команде энергии. Я всегда ему говорю: «Хосе, будь самим собой. Когда все так, ты становишься нашим Икс-фактором».

Когда нам нужна энергия, он привносит ее», – сказал форвард Зайон Уильямсон.

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