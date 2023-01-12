Владимир Ивлев продолжит карьеру в «Самаре» («Свободный агент»)

Центровой Владимир Ивлев (32 года, 207 см) подпишет контракт до конца сезона с «Самарой», сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Игрок сборной России восстановился после операции по поводу травмы передней крестообразной связки и готов приступить к тренировкам с новой командой.

В прошлом сезоне Лиги ВТБ Ивлев сыграл 11 матчей за ЦСКА, набирая 2,1 очка и 2,0 подбора за 9 минут в среднем за встречу. Летом центровой покинул московский клуб по истечению срока контракта.

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