Андрей Ватутин: «Не в чем упрекнуть команду, был ряд объективных обстоятельств, буду исполнять обязанности главного тренера»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход с поста главного тренера команды и назвал причины поражения в финальной серии лиги ВТБ против «Зенита» (3-4).

«Я буду исполнять обязанности главного тренера. Это легко делать, потому что у нас предсезонка. Дедлайн по новому тренеру? Я только вошел во вкус. Не позднее следующего сезона ЦСКА получит нового тренера.

Из-за известных обстоятельств мы с конца февраля в основном несли потери: повредил крестообразные связки Вова Ивлев во время третьей четверти, когда мы были в огне. Скорее всего, сломал руку , он сейчас поехал на рентген.

Был ряд объективных обстоятельств, которые не позволили выиграть, поэтому упрекнуть команду мне совершенно не в чем. Горжусь ребятами, каждый сделал все, что мог. Эта гегемония ЦСКА на многих давила, сейчас это давление закончено. Посмотрим, пойдет ли это на пользу. Была невероятно интересная серия. Много говорили о знаменитом противостоянии ЦСКА – «Жальгирис». Возможно, что по интересу эта финальная серия сопоставима с тем, что было тогда. Станет ли это традиционным противостоянием? Покажет время.

Надо поздравить «Зенит», они были фаворитами этой серии. Благодаря массе факторов они смогли реализовать свое преимущество. Поздравляю их, они не сломались при счете 1-3. Показали настоящий характер», – сказал Ватутин.

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