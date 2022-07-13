Владимир Ивлев покинул ЦСКА, может перейти в МБА

Центровой Владимир Ивлев (32 года, 207 см) покинул московский по истечению срока контракта, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Согласно источнику, игрок практически полностью восстановился после операции по поводу травмы передней крестообразной связки и в ближайшее время может подписать контракт с одним из клубов Лиги ВТБ. Одним из главных претендентов на центрового называют .

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Ивлев сыграл 11 матчей, набирая 2,1 очка и 2,0 подбора за 9 минут в среднем за встречу.

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