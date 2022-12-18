Юта Ватанабе: «Защитники знают, что я хороший снайпер»

Форвард « » в нынешнем сезоне реализует 73,1 процента трехочковых бросков из угла (19 из 26).

«Все трехочковые, которые я забросил в пятницу, я забросил, просто стоя в углу. Я не двигался, не выходил на бросок. Как только мяч переходил к нам, я бежал в угол и ждал передачу.

Я рад, что у меня много отличных партнеров по команде, которые могут обыграть один на один. Это не моя задача, поэтому мне можно просто стоять в углу. Защитники знают, что я хороший снайпер и не отходят от меня, это создает открытое пространство для моих партнеров. Но если защитник отходят, я остаюсь открытым и просто забрасываю в кольцо. Все просто», – сказал японец.

Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые