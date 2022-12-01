МРТ подтвердила растяжение подколенного сухожилия у Юты Ватанабе
МРТ подтвердила растяжение правого подколенного сухожилия у форварда «Бруклина» Юты Ватанабе. Повторное обследование состоится на следующей неделе.
Японский форвард получил травму в матче против «Мемфиса» 20 ноября.
Ватанабе лидирует в НБА по проценту реализации трехочковых (57,1). В нынешнем сезоне он набирает 8,1 очка и 2,9 подбора в среднем за матч.
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