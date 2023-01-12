Эдриан Воджнаровски: «Нетс» будут активны перед дедлайном»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, « » будет активно пытаться усилиться перед дедлайном обменов.

«Я думаю, что «Бруклин» будет активен. Я думаю, что они собираются обновить состав. Как сказал Ричард Джефферсон, особенно в передней линии. Но сейчас «Нетс» должны оценить свой состав без .

, безусловно, сейчас является лидером команды, но Ти Джей Уоррена взяли из-за его эффективности в нападении, и теперь у него есть возможность проявить себя. , . У «Бруклина» есть время, чтобы оценить этих игроков прежде, чем они примут решение, вероятно, ближе к дедлайну», – сказал Воджнаровски.