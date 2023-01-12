Эдриан Воджнаровски: «Нетс» будут активны перед дедлайном»

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Сет Карри Ти Джей Уоррен Джо Харрис Эдриан Воджнаровски Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Бруклин» будет активно пытаться усилиться перед дедлайном обменов.

«Я думаю, что «Бруклин» будет активен. Я думаю, что они собираются обновить состав. Как сказал Ричард Джефферсон, особенно в передней линии. Но сейчас «Нетс» должны оценить свой состав без Кевина Дюрэнта.

Кайри Ирвинг, безусловно, сейчас является лидером команды, но Ти Джей Уоррена взяли из-за его эффективности в нападении, и теперь у него есть возможность проявить себя. Сет Карри, Джо Харрис. У «Бруклина» есть время, чтобы оценить этих игроков прежде, чем они примут решение, вероятно, ближе к дедлайну», – сказал Воджнаровски.

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8 комментариев

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artcity
Нужен "большой", а на свободного Казинса даже не смотрят. Или смотрят но пока молчат.
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Денис Храпунов
Ответ AEZAKMI228
а клэкстона куда девать при тернере в команде?
А зачем его куда то девать? Во первых Клекстон и Тернер могут играть вместе, освободив Дюранта от позиции большого, по крайней мере в регулярке. Тернер играл же с Сабонисом, плюс у него есть бросок. Во вторых их можно и по минутам разводить. Опять же до этого Клекстон не проводил полные сезоны, ему нужен и бэкап и конкуренция на позиции.
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AEZAKMI228
Ответ ...Quo Vadis...
На скамейку, куда.)
его нельзя
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...Quo Vadis...
Ответ AEZAKMI228
а клэкстона куда девать при тернере в команде?
На скамейку, куда.)
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frenemy
Ответ Денис Храпунов
У Нетс маловато очков в краске. Нужен ещё один большой, и желательно на пятерку. Правда кроме Тернера у меня идей нет. На обмен просятся Харрис, Милс, Томас.
Команда хочет в защите играть. Если кого-то подберут, обязательно нужен рост и уровень обороны. Бигмэна очевидно не хватает во второй юнит весь сезон, но найти такого чтоб защищался-бросал-бежал будет очень тяжело. Нужны игроки с высоким IQ потому что порой концовки на нервах играют, показывая глупое чтение ситуаций.

Миллса вряд ли обменяют. Он что-то вроде тимспирита или маскота с зарплатой топ скамеечника. Харрис и Томас самые очевидные кандидаты, Карри менее вероятно. Первый ход Маркса должен быть легким, что-то вроде обмена Кесслера+деньги в клуб с пустой платежкой. Просто чтобы освободить место в ростере под нужного игрока, которого отчислят в марте. Ну и в целом, помимо игрового IQ, недостает команде атлетов, способных выпрыгнуть и вколотить как следует. Видел графику где говорилось, что Нетс самая легкая команда лиги.
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Mr.BadGuy
Ответ Денис Храпунов
У Нетс маловато очков в краске. Нужен ещё один большой, и желательно на пятерку. Правда кроме Тернера у меня идей нет. На обмен просятся Харрис, Милс, Томас.
Кузминатора могут попробовать выцепить
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AEZAKMI228
Ответ Денис Храпунов
У Нетс маловато очков в краске. Нужен ещё один большой, и желательно на пятерку. Правда кроме Тернера у меня идей нет. На обмен просятся Харрис, Милс, Томас.
а клэкстона куда девать при тернере в команде?
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Денис Храпунов
У Нетс маловато очков в краске. Нужен ещё один большой, и желательно на пятерку. Правда кроме Тернера у меня идей нет.
На обмен просятся Харрис, Милс, Томас.
+1
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+1
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