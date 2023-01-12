Эдриан Воджнаровски: «Нетс» будут активны перед дедлайном»
По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Бруклин» будет активно пытаться усилиться перед дедлайном обменов.
«Я думаю, что «Бруклин» будет активен. Я думаю, что они собираются обновить состав. Как сказал Ричард Джефферсон, особенно в передней линии. Но сейчас «Нетс» должны оценить свой состав без Кевина Дюрэнта.
Кайри Ирвинг, безусловно, сейчас является лидером команды, но Ти Джей Уоррена взяли из-за его эффективности в нападении, и теперь у него есть возможность проявить себя. Сет Карри, Джо Харрис. У «Бруклина» есть время, чтобы оценить этих игроков прежде, чем они примут решение, вероятно, ближе к дедлайну», – сказал Воджнаровски.
Миллса вряд ли обменяют. Он что-то вроде тимспирита или маскота с зарплатой топ скамеечника. Харрис и Томас самые очевидные кандидаты, Карри менее вероятно. Первый ход Маркса должен быть легким, что-то вроде обмена Кесслера+деньги в клуб с пустой платежкой. Просто чтобы освободить место в ростере под нужного игрока, которого отчислят в марте. Ну и в целом, помимо игрового IQ, недостает команде атлетов, способных выпрыгнуть и вколотить как следует. Видел графику где говорилось, что Нетс самая легкая команда лиги.
На обмен просятся Харрис, Милс, Томас.