Стивен Эй Смит предпочел Тейтума Дюрэнту при выборе стартовой пятерки на Матч звезд
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что форвард «Бостона» Джейсон Тейтум должен быть стартовым легким форвардом от Востока на Матче всех звезд НБА-2023.
«Это тяжелое решение для меня, потому что я считаю Кей Ди лучшим игроком на планете, когда он здоров. Думаю, он главный претендент на MVP. Я выберу Тейтума, потому что он имеет схожую статистику, что и Кей Ди, но его команда играет лучше. И еще потому, что в их недавнем противостоянии друг с другом Тейтум выиграл всухую», – заявил Смит.
Также эксперт отметил, что Яннису Адетокумбо нет равных на позиции четвертого номера, а Джоэлу Эмбииду – пятого.
В нынешнем сезоне Тейтум набирает 30,8 очка, 8,1 подбора, 4,2 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч. Показатели Дюрэнта составляют 29,7 очка, 6,7 подбора, 5,3 передачи и 1,5 блок-шота.
Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать
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