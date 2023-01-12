Стивен Эй Смит предпочел Тейтума Дюрэнту при выборе стартовой пятерки на Матч звезд

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что форвард « » должен быть стартовым легким форвардом от Востока на Матче всех звезд НБА-2023.

«Это тяжелое решение для меня, потому что я считаю Кей Ди лучшим игроком на планете, когда он здоров. Думаю, он главный претендент на MVP. Я выберу Тейтума, потому что он имеет схожую статистику, что и Кей Ди, но его команда играет лучше. И еще потому, что в их недавнем противостоянии друг с другом Тейтум выиграл всухую», – заявил Смит.

Также эксперт отметил, что нет равных на позиции четвертого номера, а – пятого.

В нынешнем сезоне Тейтум набирает 30,8 очка, 8,1 подбора, 4,2 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч. Показатели Дюрэнта составляют 29,7 очка, 6,7 подбора, 5,3 передачи и 1,5 блок-шота.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать