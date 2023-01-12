Эди Тавареш – MVP 18-го раунда Евролиги

Центровой « » признан MVP 18-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.

В матче с «Црвеной Звездой» (79:59) Тавареш набрал 17 очков, 12 подборов, 3 передачи и 4 блок-шота при 7 и 8 точных 2-очковых и 3 из 4 с линии.

Показатель эффективности Тавереша составил 35 баллов, что всего на 1 балл хуже рекордного результата бигмена в .

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