Россиянин Тимофей Рудовский из команды Dream City Christian High School вошел в число кандидатов на участие в McDonald’s All-American.

McDonald’s All-American Game – матч среди лучших баскетболистов-старшеклассников из США и Канады, который проводится один раз в сезоне. В этом году такая игра пройдет в марте в Хьюстоне на паркете Toyota Center.

Через McDonald’s All-American Game прошли многие суперзвезды женской и мужской НБА. Этот матч считается школьным Матчем звезд всей Северной Америки.

«Неожиданно, но, конечно же, очень приятно. Поскольку еще не попал на сам ивент, радоваться пока нечему, но зато дали понять, что есть шанс. Поэтому буду стараться сделать все, что в моих силах», – отреагировал Рудовский.

Всего в списке 722 человека, из которых организаторы соберут 48 лучших — по 24 юноши и девушки. Финальный список обещают огласить до конца января.

На финальном этапе окончательные составы определят лучшие школьные аналитики, скауты, тренеры и журналисты США.

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