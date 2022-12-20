«Санз» продадут за рекордные для НБА 4 млрд долларов миллиардеру Ишбии

Американский бизнесмен Мэтью Ишбия станет новым владельцем «Финикса».

Как пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, стоимость сделки составит 4 миллиарда долларов. Это рекордная сумма при покубке клуба НБА за всю историю. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда Джозеф Цай приобрел «Бруклин» за 3,3 миллиарда долларов.

Ишбия – владелец и генеральный директор компании United Wholesale Mortgage, которая базируется в штате Мичиган и занимается ипотечным кредитованием. Forbes оценивает его состояние в 5,1 миллиарда долларов.

Ишбия играл за университет Мичиган Стэйт (1999-2002), трижды выходил в «Финал четырех» NCAA и стал чемпионом в сезоне-1999/00. Всего он провел 48 матчей, набирая в среднем 0,6 очка за 2,4 минуты на площадке.

Нынешний владелец «Санз» принял решение продать клуб после того, как расследование НБА подтвердило факты его неподобающего поведения на рабочем месте.

НБА вынудила еще одного владельца продать клуб. Единственное место, где миллиардерам указывают на их моральный облик

На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?