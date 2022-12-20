«Санз» продадут за рекордные для НБА 4 млрд долларов миллиардеру Ишбии

Теги Финикс НБА бизнес рекорды Роберт Сарвер Эдриан Воджнаровски деньги Баскетбол

Американский бизнесмен Мэтью Ишбия станет новым владельцем «Финикса».

Как пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, стоимость сделки составит 4 миллиарда долларов. Это рекордная сумма при покубке клуба НБА за всю историю. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда Джозеф Цай приобрел «Бруклин» за 3,3 миллиарда долларов.

Ишбия – владелец и генеральный директор компании United Wholesale Mortgage, которая базируется в штате Мичиган и занимается ипотечным кредитованием. Forbes оценивает его состояние в 5,1 миллиарда долларов.

Ишбия играл за университет Мичиган Стэйт (1999-2002), трижды выходил в «Финал четырех» NCAA и стал чемпионом в сезоне-1999/00. Всего он провел 48 матчей, набирая в среднем 0,6 очка за 2,4 минуты на площадке.

Нынешний владелец «Санз» Роберт Сарвер принял решение продать клуб после того, как расследование НБА подтвердило факты его неподобающего поведения на рабочем месте.

НБА вынудила еще одного владельца продать клуб. Единственное место, где миллиардерам указывают на их моральный облик

На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?

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19 комментариев

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Дандрей
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Ответ джинн
На компе такой виджет уже давно во всех ветках, не особо удобно конечно.
Плюсик кинул, но вот именно сейчас отвечаю Вам именно с компа.
Возможно, все другие ветки пока у меня в старом стиле потому что у меня старая, необновлённая Виндовс.
Но, на всех других ветках, кроме баскетбольных, у меня старый формат отображения.
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Алексей Ильин
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Надеюсь этот владелец будет себя вести подобающе на рабочем месте, а то совсем от рук отбились там!!!1
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джинн
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Ответ Дандрей
Почему-то,ПОКА, только на баскетбольной ветке...Видимо, тестируют...Фигня, конечно, сложнее смотреть комменты...
На компе такой виджет уже давно во всех ветках, не особо удобно конечно.
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Ivan Kuzmenyuk
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Ответ Shamarin
Игрушка хорошая да и на будущее инвестиция.
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Alexander92
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Если Сарвер продал Финикс за 4 млрд долл, то просто красавец. Если продал команду за такие деньги чёрному БЛМщику, то вдвойне красавец.
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pulyalke
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Ответ Константин Ловков
Не понял в чем тут проблема – и сейчас тоже можно
ну я просто на 1000 процентов уверен, что многие лайки ставили на комментарий выше в первые часы/дни)) ну и вообще странно, что лайки в принципе в самом конце стандартного восприятия, а загадочные 3 точки прям после ника. просто поменять местами и будет отлично
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Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
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Ответ pulyalke
хотя бы пожаловаться и лайки поменять местами как было всегда
Не понял в чем тут проблема – и сейчас тоже можно
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pulyalke
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Ответ Константин Ловков
А что именно не так?
хотя бы пожаловаться и лайки поменять местами как было всегда
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FIFAWC champions
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Ответ Marky777
Какой же ужасный виджет комментариев
баскетбольный раздел прям какой-то полигон)))))))
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FIFAWC champions
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заработать 5 млрд чтоб отдать потом за какой-то клуб 1-2 млрд., мдааа ... хотя всем бы такие проблемы))
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Дандрей
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Ответ Marky777
Какой же ужасный виджет комментариев
Почему-то,ПОКА, только на баскетбольной ветке...Видимо, тестируют...Фигня, конечно, сложнее смотреть комменты...
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Константин Ловков
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Ответ Marky777
Какой же ужасный виджет комментариев
А что именно не так?
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Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
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261 подписчик
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Ответ pulyalke
кстати, основатель его отец, а он там стал работать лишь в 2003 году когда как год основания 1986)) п.с. владиславу слава генки и валерки покоя не дает - тоже с ошибками пишет))
По фактам, поправили, спасибо
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Дандрей
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Финикс Санс Ишбии.
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pulyalke
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кстати, основатель его отец, а он там стал работать лишь в 2003 году когда как год основания 1986)) п.с. владиславу слава генки и валерки покоя не дает - тоже с ошибками пишет))
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Илья Купол
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Наконец-то та эпопея кончится. Пожалуйста не будь скрягой 🙏🙏🙏
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Marky777
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Какой же ужасный виджет комментариев
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Shamarin
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Игрушка хорошая да и на будущее инвестиция.
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pulyalke
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для перепродажи покупает явно))
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