Паоло Банкеро: «В Дьюке чувствовал себя, как животное в зоопарке»

Новичок «Орландо» признался, что ему не нравилось быть знаменитостью в университете, поскольку иногда он чувствовал себя «животным в зоопарке».

«Иногда мне казалось, что я животное в зоопарке или что-то в этом роде, бро. В классе я видел, как все шептались обо мне. Пялились на меня.

Я открывал дверь в своей комнате в общежитии, а там какая-то студентка привезла маму и папу в Дьюк показать меня. И я такой: «Черт возьми».

Но это был хороший опыт. Мне определенно понравилось», – рассказал форвард в подкасте «The Young Person Basketball Podcast».

Банкеро провел один сезон за Университет Дьюк, после чего был выбран под первым номером драфта НБА.

Перемен! «Орландо»

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