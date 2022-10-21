Паоло Банкеро: «В Дьюке чувствовал себя, как животное в зоопарке»
Новичок «Орландо» Паоло Банкеро признался, что ему не нравилось быть знаменитостью в университете, поскольку иногда он чувствовал себя «животным в зоопарке».
«Иногда мне казалось, что я животное в зоопарке или что-то в этом роде, бро. В классе я видел, как все шептались обо мне. Пялились на меня.
Я открывал дверь в своей комнате в общежитии, а там какая-то студентка привезла маму и папу в Дьюк показать меня. И я такой: «Черт возьми».
Но это был хороший опыт. Мне определенно понравилось», – рассказал форвард в подкасте «The Young Person Basketball Podcast».
Банкеро провел один сезон за Университет Дьюк, после чего был выбран под первым номером драфта НБА.
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