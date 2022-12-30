Отец Халибертона посоветовал Хилду бросать мяч без ведения перед матчем с «Кавальерс»

Теги светская хроника Кливленд Индиана НБА видео Бадди Хилд Тайриз Халибертон Баскетбол

Отец игрока «Пэйсерс» Тайриза Халибертона напутствовал игроков команды перед матчем с «Кавальерс».

Защитнику Бадди Хилду мужчина посоветовал бросать мяч без ведения.

«Не надо никаких ведений, просто бросай. Хорошо? Просто бросай этот чертов мяч», – произнес отец Халибертона.

Хилд пообещал прислушаться к совету. Уже через 3 секунды после стартового спорного в матче с «Кливлендом» (135:126) Бадди реализовал 3-очковый сразу после получения мяча, который стал самым быстрым в истории НБА.

На счету Хилда в четверг 25 очков (10 из 14 с игры, включая 5 из 6 из-за дуги), 3 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

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