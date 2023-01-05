«Сиксерс» перевели матч с «Пэйсерс» в овертайм, отыграв 4 очка за 40 секунд

Теги Индиана Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Тобайас Харрис Тайриз Халибертон Тайриз Макси Баскетбол

«Филадельфия» проигрывала 116:120 за 40 секунд до конца 4-й четверти матча с «Индианой», но сумела перевести матч в овертайм.

Сначала Тайриз Макси совершил перехват и набрал легкие 2 очка в быстром отрыве. Затем Джеймс Харден отзащищался против Тайриза Халибертона, а Тобайас Харрис забросил после подбора в нападении.

В дополнительное время «Сиксерс» добились победы со счетом 129:126.

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3 комментария

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CAN_JE
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прикольно, а Хардену можно двумя руками игрока задерживать?
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Владислав Машуров
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Ответ lugovoy.sanya
Харден отзащищался против Тайриза Макси 🤔
Исправил, спасибо
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lugovoy.sanya
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Харден отзащищался против Тайриза Макси 🤔
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