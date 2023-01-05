«Сиксерс» перевели матч с «Пэйсерс» в овертайм, отыграв 4 очка за 40 секунд
«Филадельфия» проигрывала 116:120 за 40 секунд до конца 4-й четверти матча с «Индианой», но сумела перевести матч в овертайм.
Сначала Тайриз Макси совершил перехват и набрал легкие 2 очка в быстром отрыве. Затем Джеймс Харден отзащищался против Тайриза Халибертона, а Тобайас Харрис забросил после подбора в нападении.
В дополнительное время «Сиксерс» добились победы со счетом 129:126.
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