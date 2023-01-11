Дэмиан Лиллард: «Блэйзерс» не хватает стабильности»

Разыгрывающий « » призвал одноклубников сохранять концентрацию после поражений в недавних матчах.

«Наша проблема заключается в нападении. Мы совершаем слишком много потерь, плохо двигаем мяч. В НБА трудно добиться хорошей игры на обеих сторонах площадки. Нам не хватает стабильности.

В этом плане у нас сейчас спад, и здесь нужно быть психологически стойкими. Мы должны справиться с этим и просто двигаться вперед. Нельзя терять уверенность в такой ситуации. Мы должны продолжать бороться», – сказал Лиллард.

«Блэйзерс» проиграли четыре последних матча и с результатом 19-21 занимают 11-е место в Западной конференции.

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось