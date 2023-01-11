Дэмиан Лиллард исполнил постер-данк через Коула Энтони

Теги Орландо Портленд НБА видео Дэмиан Лиллард Коул Энтони Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард во время матча против «Орландо» исполнил эффектный постер-данк через разыгрывающего соперника Коула Энтони.

За 1:40 до конца третьей четверти Лиллард обыграл Моритца Вагнера при помощи перевода мяча между ног, вошел в трехсекундную зону и забил сверху с сопротивлением Энтони.

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2 комментария

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problemzz9
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постер конечно хорош, но сам лиллард в целом сезон проваливает
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Вадим Сидоров
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Мини-постерданк, учитывая габариты Энтони)
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