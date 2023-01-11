Дэмиан Лиллард исполнил постер-данк через Коула Энтони

Звездный разыгрывающий « » во время матча против « » исполнил эффектный постер-данк через разыгрывающего соперника .

За 1:40 до конца третьей четверти Лиллард обыграл Моритца Вагнера при помощи перевода мяча между ног, вошел в трехсекундную зону и забил сверху с сопротивлением Энтони.

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось