«Портленд» провел церемонию в честь Дэмиана Лилларда, который стал лидером клуба по набранным очкам
«Портленд» в понедельник в рамках домашней встречи с «Шарлотт» (124:113) провел церемонию в честь разыгрывающего Дэмиана Лилларда, который недавно стал лидером клуба по набранным очкам.
Лиллард вышел на 1-е место по очкам за «Блэйзерс» на прошлой неделе в выездной встрече с «Тандер», он превзошел легенду клуба Клайда Дрекслера, на счету которого 18 040 очков форме команды из Орегона.
Лиллард был выбран на драфте-2012 под 6-м номером и на протяжении всей карьеры играет за «Портленд».
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Кому лень смотреть, краткое содержание: "терпение и труд все перетрут; спасибо всем, кто меня поддерживал; Портленд мой дом; хочу стать чемпионом".
И швец, и жнец, и на дуде игрец. И в баскетбол может и за детьми смотреть когда мамка на работе.