« » в понедельник в рамках домашней встречи с «Шарлотт» (124:113) провел церемонию в честь разыгрывающего , который недавно стал лидером клуба по набранным очкам.

Лиллард вышел на 1-е место по очкам за «Блэйзерс» на прошлой неделе в выездной встрече с «Тандер», он превзошел легенду клуба , на счету которого 18 040 очков форме команды из Орегона.

Лиллард был выбран на драфте-2012 под 6-м номером и на протяжении всей карьеры играет за «Портленд».

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