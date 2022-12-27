«Портленд» провел церемонию в честь Дэмиана Лилларда, который стал лидером клуба по набранным очкам

Теги Портленд НБА видео Клайд Дрекслер Дэмиан Лиллард Баскетбол

«Портленд» в понедельник в рамках домашней встречи с «Шарлотт» (124:113) провел церемонию в честь разыгрывающего Дэмиана Лилларда, который недавно стал лидером клуба по набранным очкам.

Лиллард вышел на 1-е место по очкам за «Блэйзерс» на прошлой неделе в выездной встрече с «Тандер», он превзошел легенду клуба Клайда Дрекслера, на счету которого 18 040 очков форме команды из Орегона.

Лиллард был выбран на драфте-2012 под 6-м номером и на протяжении всей карьеры играет за «Портленд».

Праздничное дефиле в НБА: ковбой Лука, Уэстбрук в юбке, рождественская елочка с бородой и тренер в пижаме 🤠🎄👗

Суперзвезды НБА порой выходили на площадку в уродцах от странных брендов

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Райли Карри
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодец! Хорошо сказал.
Кому лень смотреть, краткое содержание: "терпение и труд все перетрут; спасибо всем, кто меня поддерживал; Портленд мой дом; хочу стать чемпионом".

И швец, и жнец, и на дуде игрец. И в баскетбол может и за детьми смотреть когда мамка на работе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий