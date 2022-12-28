Дэмиан Лиллард – о рекорде «Портленда» по очкам: «Осталось подняться только на одну вершину»

Теги Портленд НБА болельщики Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард обратился к болельщикам во время церемонии в честь установленного им рекорда клуба по очкам за карьеру.

«Осталось подняться только на одну вершину. Я хочу этого всем сердцем. Думаю, мы все знаем, о чем я говорю. Это наша главная цель. Нам просто нужно сделать последнее дело. Оно будет завершающим штрихом в моей карьере», – заявил Лиллард.

Звездный баскетболист был выбран на драфте-2012 под 6-м номером и на протяжении всей карьеры играет за «Блэйзерс». Он неоднократно заявлял о желании стать чемпионом НБА.

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