Смуш Паркер: «Только 3 бывших игрока НБА возвращались в лигу в качестве рефери. Работаю над тем, чтобы стать 4-м»

Теги Лейкерс Кобе Брайант Смуш Паркер НБА судьи Хэйвуд Уоркмэн Леон Вуд Баскетбол

Экс-игрок «Лейкерс» Смуш Паркер продолжает судейскую карьеру и хочет вернуться в НБА.

«Только три бывших игрока НБА возвращались в лигу в качестве рефери: Берни Фрайер, Леон Вуд, Хэйвуд Уоркмэн. Я работаю над тем, чтобы стать четвертым», – написал Паркер в соцсетях.

Паркер провел 5 сезонов в НБА, два из которых – в составе «Лейкерс». 41-летний экс-баскетболист запомнился враждой с легендарным Кобе Брайантом.

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3 комментария

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Георгий Новиков
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Ричард Джефферсон в летней лиге был
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Сергей Пузанков
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Вражда с Коби Брайантом))) смешно звучит в контексте Смуша.
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Nikita Dorodenko
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Легенда снова на паркете… Скоро
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