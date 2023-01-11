Смуш Паркер: «Только 3 бывших игрока НБА возвращались в лигу в качестве рефери. Работаю над тем, чтобы стать 4-м»

Экс-игрок «Лейкерс» продолжает судейскую карьеру и хочет вернуться в .

«Только три бывших игрока НБА возвращались в лигу в качестве рефери: Берни Фрайер, Леон Вуд, Хэйвуд Уоркмэн. Я работаю над тем, чтобы стать четвертым», – написал Паркер в соцсетях.

Паркер провел 5 сезонов в НБА, два из которых – в составе « ». 41-летний экс-баскетболист запомнился враждой с легендарным .

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