Джерри Уэст: «Леброн превзошел Кобе как игрок»

Прославленный игрок НБА Джерри Уэст считает, что был лучше в их лучшие годы карьеры.

«Что ж, для меня здесь все ясно, Леброн Джеймс. Хотя мне трудно быть объективным, потому что я привез Кобе в Лос-Анджелес, я все же думаю, что Леброн превзошел Кобе как игрок», – заявил Уэст.

Брайант был выбран под 13-м номером на драфте-1996 и сразу же был обменян в « ». Уэст работал генеральным менеджером клуба с 1982 по 2000 год.

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