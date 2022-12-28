Джерри Уэст: «Леброн превзошел Кобе как игрок»
Прославленный игрок НБА Джерри Уэст считает, что Леброн Джеймс был лучше Кобе Брайанта в их лучшие годы карьеры.
«Что ж, для меня здесь все ясно, Леброн Джеймс. Хотя мне трудно быть объективным, потому что я привез Кобе в Лос-Анджелес, я все же думаю, что Леброн превзошел Кобе как игрок», – заявил Уэст.
Брайант был выбран под 13-м номером на драфте-1996 и сразу же был обменян в «Лейкерс». Уэст работал генеральным менеджером клуба с 1982 по 2000 год.
Суперзвезды НБА порой выходили на площадку в уродцах от странных брендов
Ну сравним:
Атакующий рейтинг:
Кобе 110, Леброн 116.
PER (рейтинг эффективности):
Кобе 22.9, Леброн 27.3.
Плюс минус:
Кобе +4.6, Леброн +8.8.
Win Shares (вклад в победу):
Кобе 172, Леброн 251.
Эти цифры относятся к регулярному сезону. В плейофф разница между ними ещё более страшная. В плейофф Леброн был реально богом, а Кобе как получится.
Нужно очень внимательно смотреть стату этих великих игроков, чтобы найти, где Кобе был лучше Леброна. Пока нашёл только процент попаданий штрафных.
Если забыть о сумасшедшей медиа раскрутке Кобе, то по ощущениям игры, он занимает примерно 25-40 место в истории НБА по качеству игры.
Например, смотрим "плюс/минус" в истории НБА, Леброн держит 3 место, Кобе 31 место. Это в регулярке. А в плейофф Леброн 2 место, а Кобе 26 место.
Примерно 20-40 место в истории, это трезвая оценка Кобе.