Джерри Уэст: «Леброн превзошел Кобе как игрок»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант НБА Джерри Уэст Баскетбол

Прославленный игрок НБА Джерри Уэст считает, что Леброн Джеймс был лучше Кобе Брайанта в их лучшие годы карьеры.

«Что ж, для меня здесь все ясно, Леброн Джеймс. Хотя мне трудно быть объективным, потому что я привез Кобе в Лос-Анджелес, я все же думаю, что Леброн превзошел Кобе как игрок», – заявил Уэст.

Брайант был выбран под 13-м номером на драфте-1996 и сразу же был обменян в «Лейкерс». Уэст работал генеральным менеджером клуба с 1982 по 2000 год.

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3 комментария

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BuTaJIbKa
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Ответ Air Rodman
Леброн превзошёл Кобе настолько сильно, что даже говорить об этом не удобно для ценителей последнего. Ну сравним: Атакующий рейтинг: Кобе 110, Леброн 116. PER (рейтинг эффективности): Кобе 22.9, Леброн 27.3. Плюс минус: Кобе +4.6, Леброн +8.8. Win Shares (вклад в победу): Кобе 172, Леброн 251. Эти цифры относятся к регулярному сезону. В плейофф разница между ними ещё более страшная. В плейофф Леброн был реально богом, а Кобе как получится. Нужно очень внимательно смотреть стату этих великих игроков, чтобы найти, где Кобе был лучше Леброна. Пока нашёл только процент попаданий штрафных. Если забыть о сумасшедшей медиа раскрутке Кобе, то по ощущениям игры, он занимает примерно 25-40 место в истории НБА по качеству игры. Например, смотрим "плюс/минус" в истории НБА, Леброн держит 3 место, Кобе 31 место. Это в регулярке. А в плейофф Леброн 2 место, а Кобе 26 место. Примерно 20-40 место в истории, это трезвая оценка Кобе.
для меня, как стороннего зрителя, всегда была привлекательна пластика движений, грация. Она была у Кобе, у Майкла, есть у Стэфа, PG13, но никак не у Леброна. Но это понятие субъективное.
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Air Rodman
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Леброн превзошёл Кобе настолько сильно, что даже говорить об этом не удобно для ценителей последнего.

Ну сравним:

Атакующий рейтинг:
Кобе 110, Леброн 116.
PER (рейтинг эффективности):
Кобе 22.9, Леброн 27.3.
Плюс минус:
Кобе +4.6, Леброн +8.8.
Win Shares (вклад в победу):
Кобе 172, Леброн 251.

Эти цифры относятся к регулярному сезону. В плейофф разница между ними ещё более страшная. В плейофф Леброн был реально богом, а Кобе как получится.

Нужно очень внимательно смотреть стату этих великих игроков, чтобы найти, где Кобе был лучше Леброна. Пока нашёл только процент попаданий штрафных.

Если забыть о сумасшедшей медиа раскрутке Кобе, то по ощущениям игры, он занимает примерно 25-40 место в истории НБА по качеству игры.

Например, смотрим "плюс/минус" в истории НБА, Леброн держит 3 место, Кобе 31 место. Это в регулярке. А в плейофф Леброн 2 место, а Кобе 26 место.

Примерно 20-40 место в истории, это трезвая оценка Кобе.
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Иван Кужилин
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Если честно, после 2016 сравнение Леброна и Кобе вообще бессмысленны, так как, там разница уже громадной стала. Кобяна и в целом в топ-10 в истории ставят даже не подавляющее число людей, чтобы сохранялся дискурс подобный
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