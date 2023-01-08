Де’Аарон Фокс выразил недовольство судейством в матче с «Лейкерс»
Разыгрывающий «Кингз» Де’Аарон Фокс выразил недовольство судейством в матче с «Лейкерс» (134:136).
На последних секундах Фокс вступил в контакт Деннисом Шредером, который получил право на два штрафных при счете 134:134, так как «Сакраменто» исчерпал лимит фолов. «Кингз» использовали «челлендж», но судьи после просмотра повтора оставили первоначальное решение в силе.
Немец реализовал оба подхода к линии, что принесло «озерникам» победу.
«Мы думали, что судьбу матча должны решать игроки», – написал Шредер в социальных сетях.
Позже лидер «Кингз» удалил пост.
«Если ты сфолил, то что тут сделаешь? Понимаю, как обидно ребятам из «Сакраменто», потому что напряженная концовка решилась благодаря штрафным. Я понимаю их чувства. И все же, как ни крути, нарушать правила нельзя», – заявил после матча Шредер.
Какая баскетбольная статуя лучше? Джордан парит над всеми, Хаким присутствует незримо, а Шакил уничтожает щит
странное поведение от Денниса, конечно. либо от Валерия Левкина)