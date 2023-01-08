Де’Аарон Фокс выразил недовольство судейством в матче с «Лейкерс»

Теги Лейкерс Сакраменто НБА судьи Деннис Шредер соцсети Де'Аарон Фокс Баскетбол

Разыгрывающий «Кингз» Де’Аарон Фокс выразил недовольство судейством в матче с «Лейкерс» (134:136).

На последних секундах Фокс вступил в контакт Деннисом Шредером, который получил право на два штрафных при счете 134:134, так как «Сакраменто» исчерпал лимит фолов. «Кингз» использовали «челлендж», но судьи после просмотра повтора оставили первоначальное решение в силе.

Немец реализовал оба подхода к линии, что принесло «озерникам» победу.

«Мы думали, что судьбу матча должны решать игроки», – написал Шредер в социальных сетях.

Позже лидер «Кингз» удалил пост.

«Если ты сфолил, то что тут сделаешь? Понимаю, как обидно ребятам из «Сакраменто», потому что напряженная концовка решилась благодаря штрафным. Я понимаю их чувства. И все же, как ни крути, нарушать правила нельзя», – заявил после матча Шредер.

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3 комментария

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Александр Спирин
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Ответ Dmitry Trepov
Так Фокс или Шредер?
Фокс Шрёдингера.
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*MVP*
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«Мы думали, что судьбу матча должны решать игроки», – написал Шредер в социальных сетях.

странное поведение от Денниса, конечно. либо от Валерия Левкина)
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Dmitry Trepov
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Так Фокс или Шредер?
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