Шакил О’Нил: «С тех пор, как умерли Кобе и моя сестра, у меня бессонница»

Бывший партнер в « » Шакил О’Нил признался, что тяжело пережил смерть легендарного баскетболиста.

«Я не ложусь спать до 5 утра... С тех пор, как умерли Кобе и моя сестра, у меня бессонница», – признался О’Нил в документальном фильме от HBO «Шак».

Брайант погиб в результате крушения вертолета 26 января 2020 года. Сестра О’ , Айеша Харрисон-Джекс, в октябре 2019 года скончалась от рака. Ей было 40 лет.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца