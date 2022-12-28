Шакил О’Нил: «С тех пор, как умерли Кобе и моя сестра, у меня бессонница»

Теги Лейкерс Кобе Брайант Шакил О′Нил НБА Баскетбол

Бывший партнер Кобе Брайанта в «Лейкерс» Шакил О’Нил признался, что тяжело пережил смерть легендарного баскетболиста.

«Я не ложусь спать до 5 утра... С тех пор, как умерли Кобе и моя сестра, у меня бессонница», – признался О’Нил в документальном фильме от HBO «Шак».

Брайант погиб в результате крушения вертолета 26 января 2020 года. Сестра О’Нила, Айеша Харрисон-Джекс, в октябре 2019 года скончалась от рака. Ей было 40 лет.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexis2020
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Жаль, на публике Шак ведёт себя позитивно, но на деле пережил много печальных событий. Он хороший человек и стоит отдать должное - жизнь у него продолжается и я бы хотел взять с него пример
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий