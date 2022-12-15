«Этот парень – образец великолепной физической формы». Парсонс считает, что Леброн может играть до 45 лет

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс считает, что суперзвезда «Лейкерс» способен играть до 45 лет.

«Этот парень – образец великолепной физической формы. Он тратит много времени и денег на свое тело. И как всем известно, он хочет сыграть с сыном. Мы даже не знаем, попадет ли тот в НБА, но я думаю, что Леброн сделает все возможное, чтобы оставаться в форме.

У него есть физические данные. У него есть IQ. Я легко могу представить, как он превращается в центрового или разыгрывающего и играет до 45 лет. Я бы совсем не удивился», – сказал Парсонс.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?