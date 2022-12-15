«Этот парень – образец великолепной физической формы». Парсонс считает, что Леброн может играть до 45 лет
Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс считает, что суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс способен играть до 45 лет.
«Этот парень – образец великолепной физической формы. Он тратит много времени и денег на свое тело. И как всем известно, он хочет сыграть с сыном. Мы даже не знаем, попадет ли тот в НБА, но я думаю, что Леброн сделает все возможное, чтобы оставаться в форме.
У него есть физические данные. У него есть IQ. Я легко могу представить, как он превращается в центрового или разыгрывающего и играет до 45 лет. Я бы совсем не удивился», – сказал Парсонс.
Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?
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