Сыновья Леброна подписали контракты с Klutch Sports

Сыновья лидера «Лейкерс» подписали соглашение с влиятельным агентством Klutch Sports Group.

Основателем и главным действующим лицом компании является близкий друг звездного баскетболиста Рич Пол.

Старший сын Джеймса, Бронни, сможет выставить свою кандидатуру на драфт в 2024 году. Ожидается, что он будет выбран в конце первого раунда.

Младшему сыну, Брайсу, 15 лет. Минувшим летом он получил предложение от команды первого дивизиона NCAA.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

«Говорю детям: «Ваш отец завоевал меня благодаря объедкам стейка». Саванна Бринсон – главная женщина в жизни Леброна