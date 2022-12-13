Сыновья Леброна подписали контракты с Klutch Sports
Сыновья лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса подписали соглашение с влиятельным агентством Klutch Sports Group.
Основателем и главным действующим лицом компании является близкий друг звездного баскетболиста Рич Пол.
Старший сын Джеймса, Бронни, сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА в 2024 году. Ожидается, что он будет выбран в конце первого раунда.
Младшему сыну, Брайсу, 15 лет. Минувшим летом он получил предложение от команды первого дивизиона NCAA.
Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?
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