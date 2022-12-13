Сыновья Леброна подписали контракты с Klutch Sports

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Леброн Джеймс-младший Рич Пол Баскетбол

Сыновья лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса подписали соглашение с влиятельным агентством Klutch Sports Group.

Основателем и главным действующим лицом компании является близкий друг звездного баскетболиста Рич Пол.

Старший сын Джеймса, Бронни, сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА в 2024 году. Ожидается, что он будет выбран в конце первого раунда.

Младшему сыну, Брайсу, 15 лет. Минувшим летом он получил предложение от команды первого дивизиона NCAA.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

«Говорю детям: «Ваш отец завоевал меня благодаря объедкам стейка». Саванна Бринсон – главная женщина в жизни Леброна

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Райли Карри
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Неожиданное подписание. Никогда бы не подумал, что младшие Джеймсы подпишутся с Клатчспорцгруп
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы